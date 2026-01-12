批賴清德社宅興建跳票 羅智強：擺明就是在騙

羅智強表示，「社宅興建跳票，賴清德一騙再騙」。（圖／劉耿豪攝）

國民黨立委羅智強今（12）日表示，「社宅興建跳票，賴清德一騙再騙」，賴清德競選時承諾8年要蓋13萬戶社會住宅的政策跳票，內政部改口只能再蓋3萬至4萬戶。

羅智強指出，民進黨政府的社會住宅政策，就只有一個騙字，蔡英文騙完了，換賴清德騙。蔡英文上任時說，年輕人憂慮房價太高、負擔太沉重，政府要辦理社會住宅。「4年之內我們會辦理8萬戶，預計8年辦理20萬戶。台灣會跟許多先進國家一樣，變成一個社會住宅普及的國家」。

羅智強續指，結果到她卸任時，已經完工、興建中及待開工的社宅只有9萬6510戶，加上規劃中的也只有12萬多戶。完工的社宅中，由中央興建的還不到3千戶。

羅智強直言，賴清德更會騙，不但打包票說蔡英文的20萬戶社宅一定兌現，還加碼說要達成百萬戶社宅供給。賴清德上任告訴大家，「經濟發展的果實，應該為全民所共享」，政府要擴大社會投資，社會住宅要延續擴大。

羅智強表示，去年他又說，政府會持續推動社會住宅，來落實居住正義，要讓「社會住宅」成為「國家希望工程」的重要力量。「牛皮吹這麼大，但賴清德上任一年半，全國已完工、興建中及待開工的社宅還是只有12多萬戶」。

羅智強批，「正事都沒幹」，空轉一年半！說好的8年要蓋13萬戶社宅，擺明就是在騙！直到今年元旦，賴清德還信誓旦旦的告訴大家，要照顧年輕人，「要推動緩解青年壓力的社會住宅」。

羅智強說，元旦到今天才12天，賴清德早就準備社宅政策跳票了，最後還要再拿出來騙一下。搞什麼？賴大班的最後一騙嗎？

「跳票的理由一個比一個荒謬」。羅智強表示，內政部說目前「空屋太多」，所以不蓋社宅。不就是因為年輕人買不起市場上的房子，所以才需要政府蓋社會住宅？

羅智強指出，內政部負責國有土地之規劃、利用、管理，卻說「土地不足」，只能再新建3至4萬戶社宅。根本是把無能當藉口！

最後，羅智強批評，這個政府正事不幹、只會搞對立，說過的話不算話，跳票之後，講一大堆奇奇怪怪的理由。執政無能的民進黨，就只剩一個騙字！

