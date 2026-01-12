批賴清德社會住宅跳票 羅智強怒轟「擺明就在騙」

賴清德推出「百萬租屋家庭支持計畫」被質疑跳票。（圖：總統府YT頻道）

總統賴清德推動「百萬租屋家庭支持計畫」，原訂民國121年達成社會住宅、包租代管各25萬戶，並提供50萬戶租金補貼的政策藍圖，但目前社會住宅完工數僅約12萬2680戶，引發在野黨批評，國民黨團今天（12日）召開記者會，書記長羅智強狂轟賴政府「擺明就是在騙！」

羅智強坦言在蔡英文總統時期的社宅量已經很離譜了，沒想到賴清德更扯，一上任就直接喊到要一百萬戶的社會住宅，但實際蓋出來的中央加地方還是只有12萬多戶，等於有相當長一段時間都在空轉、擺爛，「擺明就在騙」，反酸現在不知道是賴清德總統還是內政部長劉世芳在躺平。

不過內政部指出，社會住宅興建進度受限於土地取得困難，未來新建數量可能因客觀條件而逐步調整，並非政策轉向或政府推動力道減弱；同時強調，政府從2016年起橫跨蔡英文與賴清德兩任總統，持續以多元興辦社宅、包租代管及租金補貼三大措施並行，至今已協助逾110萬戶青年、弱勢與婚育家庭減輕居住負擔，後續也將從政策可及性、即時性與精準度著手，進一步優化整體租屋支持體系。