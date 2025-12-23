批賴清德選前選後不同調 羅智強要求到立院說明軍購預算並備質詢

國民黨立委羅智強要求總統賴清德到立法院進行「國防特別預算」報告並備質詢。（圖／周志龍攝）

總統賴清德提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃以八年期推動七項戰備升級目標，強化不對稱作戰能力，以因應中共軍事威脅；不過，相關草案在立法院程序委員會已第4度遭藍白立委聯手擋案，無法排入院會議程並付委審查。對此，國民黨立委羅智強今（23）日批評，真正卡關國防特別預算的人並非立法院，而是未兌現選前承諾的總統賴清德本人。

羅智強表示，總統賴清德在國防議題上出現「兩個版本」，一方面對外宣稱願意赴立法院進行國情報告並接受質詢，另一方面卻在提出高達 1.25 兆元的軍購預算後，遲遲不願到立法院說明，質疑賴清德是否言行不一。

羅智強直指，真正「卡住軍購預算」的人並非立法院，而是賴清德本人，因為總統不敢親自到立法院接受質詢、說明政策內容。他批評，賴清德在2024年競選總統期間曾承諾願意接受國會監督，如今卻未兌現承諾，形同違背選前說法。

他強調，一個國家領導人若失去誠信，將難以取信於民，並引用孔子名言：「人而無信，不知其可也」批評賴清德缺乏政治信用。他也再度呼籲賴清德正面回應立法院要求，親自到國會報告國防預算，履行對選民的承諾。

