批賴清德、卓榮泰瀆職 翁曉玲嗆「嚴審薪資」：不做事就別領錢

國民黨立委翁曉玲今（16日）說，卓榮泰不副署、賴清德不公布立院通過的法案，基本上就是「瀆職」，因此會嚴格審查這些人的薪資，還有相關的業務費用。（資料照／鄒保祥攝）

行政院長卓榮泰昨親自宣布不副署《財劃法》修法，國民黨立委翁曉玲今（16日）說，卓榮泰不副署、總統賴清德不公布，基本上就是「瀆職」，因此會嚴格審查這些人的薪資，還有相關的業務費用，「拿錢就不做事是非常糟糕的」。

卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》修法後，翁曉玲發文痛批，賴清德一心一意就是想要消滅藍白多數主導的國會，不只推動大罷免、處處對抗、杯葛立法院通過的法律和預算案，甚至想出了讓行政院長不副署、不執行，「總統不公佈法律的下流爛招，就是搞獨裁」。

翁曉玲說，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎，浪費人民辛苦繳納的稅金？而立委唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，她定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀、幫兇的薪資預算，「既然不做事就別領錢，天經地義，沒有老闆願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工」。

翁曉玲今受訪時進一步說明，既然卓榮泰和賴清德表態不會遵守立院所提出的法律，基本上就是瀆職，如果說兩人不依法行政，那立院本來就應該要嚴格審查他們的薪資，還有相關的業務費用。

「這已經是拿錢不做事，非常糟糕。」翁曉玲說，希望行政院長和總統都能遵守憲法要求，應要依法行政的就去做，不要耽擱，也不要不編列該編列的預算，這會影響到廣大軍公教的福利加給。



