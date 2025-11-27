批賴清德「台獨促統」是在玩命 洪秀柱籲放棄台獨黨綱：兩岸和平才是唯一出路
總統賴清德宣布未來8年斥資1.25兆加強國防，對此，國民黨前主席洪秀柱今（27日）表示，賴清德以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往其口中的2027年，這不是玩火、是玩命，兩岸和平才是唯一出路。
洪秀柱今說，這2天看著賴清德一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。
洪秀柱指出，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1.25兆元打造所謂「台灣之盾」。而賴清德說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰，其語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。
「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱批，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火、那是玩命，而且是玩人民的命。
洪秀柱說，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；其宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。
洪秀柱表示，戰爭不是喊口號，戰爭是血、是火、是無法挽回的毀滅。這些大人的世界都懂，但賴清德現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價，「孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把」。
洪秀柱指出，真心希望賴清德能冷靜下來看看，如果真心想避免戰爭，就不要用「台灣要準備好被打」這種方式來刺激對岸；如果真的關心人民安全，就不該把整個國家鎖進意識形態戰車裡；如果真心愛這片土地，請先停下衝向深淵的腳步。
洪秀柱說，兩岸之間並非只能「獨」與「武」，賴清德若願意放下那份不切實際的台獨幻想，會發現談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。作為真心愛台灣的一份子，願意給他一個衷心的建議，也是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路。
洪秀柱呼籲賴清德，請以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門。這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓2300萬人免於戰爭的智慧，「和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路」。
洪秀柱酸說，「孩子是要教的，不是放任他以為世界會按照他的想像運轉。賴清德我看你鬧得差不多了，該回到理性的軌道上了；只要你肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會」。
