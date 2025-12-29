批賴清德「國家詐騙隊長」民眾黨限24小時道歉「否則明將提告」

賴清德總統接受資深媒體人鄭弘儀專訪。（《話時代人物》節目提供）

賴清德總統日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於昨晚首播；面對藍白提彈劾案，賴稱令人費解，批評在野公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱中共國家主席習近平，卻要彈劾民選總統。對此，民眾黨主席黃國昌29日痛批，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？限賴清德24小時內道歉，否則將於明早對賴提出民事告訴。

黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷29日上午於民眾黨中央黨部舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會。黃國昌表示，一個國家元首發言要本於事實，這是最起碼的要求，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長。

黃國昌提及，賴清德接受綠媒專訪，同時身兼立委的他看完後感到非常遺憾，民進黨政府在國會裡遮掩各式各樣資訊，對立院什麼都是機密、不能講，結果要搞大內宣時，就可大剌剌帶到兵工廠當背景，「我不曉得這麼嚴肅的地方，原來是總統府帶綠媒進行造謠的背景，何其悲哀。」

黃國昌指出，上週公開請教過賴清德，中華民國《憲法》第幾條規定總預算要在12月31日前審完？結果總統府完全沒回應，只透過社群小編偷改文字，這是一個國家元首應有作為嗎？

黃國昌批評，賴清德造謠成癮，進一步變國家詐騙隊隊長，昨天專訪又說民眾黨讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平，「請問民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？請賴說清楚講明白。」

黃國昌說，賴清德身為國家元首卻帶頭造謠，何其悲哀，身為黨主席的他要求賴清德限時24小時澄清，否則明天就會到法院正式提告求償，《憲法》52條是免於刑事追訴，因此民眾黨將對賴清德提民事訴訟，「我等你24小時時間，否則明天律師就會正式到法院提告」。

