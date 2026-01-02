批賴清德「無心治國、只想罵藍白」！趙少康曝他最大問題：為什麼要服氣？

總統賴清德昨（1）日發表元旦談話後，接受訪問表達了對在野黨提出彈劾的質疑，媒體人趙少康痛批，自己只看到一個不想團結國家、滿腦子只有在野黨的總統，揶揄賴清德「不是在找架吵，就是在找討罵」的同時，趙少康更直言，賴清德不服氣在國會佔多數的藍白兩黨，卻沒想過藍白或許也不會服氣只以40%當選總統的賴清德。

趙少康透過臉書直言，看完賴清德的元旦談話，只看到一個滿腦子只有在野黨，不想團結國家、沒有提出願景的總統。趙少康表示，賴清德整篇談話「不是挑釁，就是鬥爭，不是在找架吵，就是在找討罵」。

「我們當然知道彈劾不會過」，針對賴清德稱在野彈劾總統浪費時間的說法，趙少康強調，藍白此舉是明知不可而為之，用意在向全國人民宣示，在野黨的天職就是監督與制衡，即不能讓執政黨為所欲為。

媒體人趙少康（見圖）譴責賴清德不知反省。（資料照，柯承惠攝）

趙少康表示，賴清德上任後內有詐騙橫行、鬥爭在野，外有挑釁中國，讓人民過的越來越苦，但賴清德只有講到在野黨才會火力全開。至於賴清德指責藍白主導的立法院不做正事，趙少康則表示，賴清德對藍白在立法院多數不服氣，「那藍白對賴清德只以40%就當選總統又為什麼要服氣？」

「先把自己的梁木拿掉，再來指責別人吧」，趙少康痛批，賴清德的問題在於看不到自己的問題、只看到別人的錯，以至於在對別人做的事錙銖必較的同時，用遠在把自己做錯的事情合理化、找藉口。趙少康感嘆，過往總統的元旦談話都是在講怎麼安定人心、指引方向，反觀賴清德卻只有怨氣與火藥味，趙少康質疑，像賴清德這樣的領導人「究竟還要把台灣帶向哪裡？」

