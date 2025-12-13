批賴清德「總統不是這樣當的」 鄭麗文：對陸配打壓吃碗麵就當沒事？

國民黨主席鄭麗文出席新北市黨慶活動。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德上台後嚴查陸配身分，近日卻至陸配經營麵店吃麵，表達對新住民的感激與歡迎。國民黨主席鄭麗文下午批評，賴對陸配打壓、歧視已到違反憲法對人權的保障，現在吃碗麵就要告訴大家沒事？總統不是這樣當的。

鄭麗文表示，賴清德針對陸配等特定族群打壓歧視，還用這麼廉價、輕挑、矯情的方式。

