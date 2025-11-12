批賴無法處理兩岸 藍委提韓國瑜召集、設立院「兩岸事務因應對策小組」

賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜要替民進黨立委沈伯洋遭對岸公安立案調查一事聲援。對此，國民黨立委許宇甄今（12日）提議，既然賴清德沒辦法處理兩岸事務，立法院可以成立「兩岸事務因應對策小組」來因應，並由韓國瑜院長擔任召集人。

國民黨立委許宇甄。（中天新聞）

據了解，2000年陳水扁總統時，因兩岸缺乏溝通管道，立法院曾由當時的立法院長王金平擔任召集人，設立「立法院兩岸事務因應對策小組」；當時組員由朝野24名立委依席次比例派代表擔任；該組可要求國安會、國安局、海陸兩會列席報告，並針對兩岸協商、協議簽署前，先行磋商、聽取意見。

廣告 廣告

許宇甄今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，針對賴清德向韓國瑜喊話一事提出批評與建議。

許宇甄認為，賴清德總統向韓國瑜喊話要聲援沈伯洋，令人有點錯亂，「怎麼會現任總統對兩岸事務沒有擔當，要立法院長出來解決？是不是代表現在的總統沒有能力解決兩岸問題？所以要立法院長出來處理？」

陸委會主委邱垂正（左）、國民黨立委許宇甄（右）。（中天新聞）

許宇甄提議，立法院可以成立一個「立法院兩岸事務因應對策小組」，來因應類似事件，並由院長韓國瑜擔任召集人。

對此，邱垂正表示，「總統的意思是要團結國人的意志，來共同反對中國這種跨境鎮壓，不管是對國會議員還是國人的恫嚇與分化，應該團結一致。」而立法院是最主要的民意代表機關，如果不分朝野團結一致、一致對外，效果是最好的。

許宇甄質疑，「所以邱主委是認為，兩岸的事務賴清德總統沒有辦法處理，所以交由立法院來處理嗎？不然怎麼會第一時間喊話韓國瑜院長出來？」

邱垂正說，雖然今天是針對沈伯洋委員，但其實是對全體國民的集體脅迫。

延伸閱讀

薇帕颱風路徑又北偏！最新預估4地暴雨下到發紫