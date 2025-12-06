批賴瑞隆處理事情能力糟 前綠委遭翁達瑞出征嗆：動機可疑

表態角逐2026年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆，他的兒子被爆涉校園霸凌，賴瑞隆雖召開記者會道歉，但受害家長並不買單，相關爭議持續延燒中。前綠委謝欣霓批評賴瑞隆處理事情能力非常糟糕，但卻遭旅美教授翁達瑞嗆聲「動機可疑」。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆5日表示，孩子在10月份的一次足球遊戲中產生爭執，學校立即有介入輔導，當時他們以為已經順利處理完畢，但結果還有後續狀況。對此，賴瑞隆表示自責，並對孩子與同學間的狀況表達最大歉意。賴瑞隆強調，「動手絕對是不對的！」他也自省，因為平常花了太多時間在政治工作，因此在孩子陪伴與教養上確實不夠，這部分他也會自我檢討，他對於自己沒有做好，而導致兩個孩子以及家長與學校遭到影響，感到非常抱歉與自責。

謝欣霓。（圖／翻攝謝欣霓臉書）

謝欣霓5日在臉書上發文表示，「每一個政治人遇到危機的時候，就是展現解決問題的能力的表現！很多人說不該將小孩的事情放在政治層面，這點我同意，但是我不明白明明可以在校園內解決的事情，為什麼會造成新聞事件？」她強調，「齊家、治國、平天下」，只能說這位民代的處理事情能力非常糟糕。

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。（資料照）

翁達瑞留言表示，「事情有兩造，若對手要爆料給媒體，當事人也無法控制。你繼續跟著藍媒起舞，動機可疑。」謝欣霓則回應，「我在我自己的臉書寫我的想法，完全都是言論自由的範疇，不需要有什麼動機。您認為他是個優秀的市長有危機處理能力，您就依您的社會影響力去支持他！更何況他兒子打得並不是我的小孩，我哪來的動機呀？」

