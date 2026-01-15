批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權

國民黨高雄市議員白喬茵。 圖：取自白喬茵臉書

[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市長初選結果，國民黨高雄市議員白喬茵14日在臉書發文質疑，初選歷時一年多，最終由實體曝光率相對最低的賴瑞隆勝出，並非靠密集跑基層或勤走行程，而是仰賴鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作，以及固樁與宴請等方式，擊敗其他「幾乎用生命在衝刺」的同黨對手。

白喬茵指出，熟悉選舉運作的人都清楚，這樣的選戰規模所費不貲，外界普遍估計，一年多來恐投入數千萬元甚至上億元，也再次印證在台灣政治現實中，資金與組織動員往往比候選人勤跑基層更具影響力。她質疑，賴瑞隆個人是否真有如此雄厚財力，答案顯然是否定的，背後關鍵在於長期資金充沛的派系奧援。

白喬茵直言，派系願意不計成本、豪賭式力挺，究竟看中的是候選人的施政能力與人格魄力，還是「可愛、聽話、且高度可操控性」，值得社會深思。她也點名，新潮流確實培養出不少基層民代，在論述與觀點上具備優勢，但一旦歸順派系，政治生命往往與派系利益深度綁定，優點是團結互助，缺點則是責任分攤、利益共享，讓人難以對派系問題提出批判。

白喬茵進一步指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業與大型工程標案，新潮流長期使用公部門資源的方式備受爭議，與年輕世代理解的民主新政治存在巨大落差，卻因關係盤根錯節，始終難以撼動其影響力。

她也質疑，賴瑞隆過去在新聞局、海洋局、觀光局的歷練，是否真能轉化為精準的市政判斷與決策能力，抑或只是選舉公報上的「過水履歷」。白喬茵認為，即便賴瑞隆未來再度勝選，恐怕也只能成為「地面市長」，真正左右高雄命運的，仍是派系背後「看不見的手」。

白喬茵最後表示，真正了解高雄政治生態的人都清楚，賴瑞隆的出線，更像是被派系推上檯面的「吉祥物」，只要維持既有互動模式，在未來對戰柯志恩的選舉中，資源投入多寡都不會成為問題。

