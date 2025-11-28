批賴總統打臉賴總統候選人 國民黨喊話：先到國會報告1.25兆國防預算

國民黨發言人江怡臻。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

總統賴清德前天以北京訂2027年完成「武統台灣」為目標，宣示推動近1.25兆元國防特別預算。國民黨今批賴，2025的賴總統打臉了2024年的賴總統候選人，也證明兩岸局在民進黨與賴執政下走向戰火邊緣。

國民黨發言人江怡臻呼籲，賴清德投書之前，並沒有向全國人民說明將要提出這筆預算、預算內容與詳細執行時程，若確定要提出這筆高額的國防預算，就先履行競選總統時的承諾，先到國會報告；支持厚植國防，但要怎麼厚植？

江怡臻質疑，總預算四成做國防，這是已經打仗了嗎？台灣已是火藥庫、兵工廠？1.25兆元又要軍購，但之前買的根本沒有到貨，且2027就要犯台，但預算卻框了8年；海鯤號500億元打水漂，無人機又要搞多少？

「川普總統喜歡直接對話，但賴清德總統只能投書」。江怡臻揶揄，賴清德不僅不是用元首對話來解決問題、爭取區域和平，而是用投書單邊傳達訊息，暴露賴與哪美國官員、政府單位有直接溝通管道。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，按賴清德說法，明年國防預算支出將破兆，相當國家總預算三、四成，不會排擠國家基礎建設或社會福利經費？賴政府要加稅？還是要讓營養午餐、租金補貼、育兒津貼沒了？還是又要債留子孫？

吳宗憲提醒，台灣不只不能變成下一個香港，更不能變成下一個烏克蘭，賴清德應趕快出來把話講清楚，安定人心。

國民黨立委陳玉珍表示，君無戲言，若總統府確實獲得相關情資，那距2027年只剩一年多，明年開始就應進入備戰狀態，民心與軍心要團結，但執政黨至今不願意依法為軍人加薪，該給公教警察的錢就改快發下去。

陳玉珍也質疑，戰備不是只有買軍火，更何況若2027就要戰爭，美國還欠我們的6600億元軍購武器、戰機，怎麼都還沒有來？怎麼還要編8年的預算？來得及嗎？

但陳玉珍也提醒，若賴清德說的不是真的，那就像放羊的小孩天天說狼來了，久了老百姓就會輕忽，等到哪天真的打過來大家將束手無策；國家元首對這樣的嚴肅議題不是可以隨便說說，賴應以民為念，盡量想出和平的辦法。

江怡臻表示，賴清德競選2024總統時稱「我當選總統，兩岸發生戰爭機率最低」，前天卻說北京當局以2027年完成武統台灣為目標，難道是賴17條捲土重來，藉恐嚇全民以戰謀權、以戰爭恐懼包裝高額國防預算？

江怡臻說，中美日領導人彼此對話要往降溫的方向去走，但賴清德卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而非讓台灣遠離戰火。

