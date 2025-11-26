批賴討好川普 醫：國防預算變GDP10%也沒用

▲總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將提出400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，並預計在2030年前將國防支出佔國內生產毛額（GDP）的比例提高至5%的目標。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將提出400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，並預計在2030年前將國防支出佔國內生產毛額（GDP）的比例提高至5%的目標，精神科名醫沈政男質疑，既然此舉是為了回應美國總統川普的要求，何不直接將國防預算提升至GDP的10%？

沈政男指出，賴清德在投書中感謝川普「透過力量追求和平」，但川普真正追求的是金錢，川普退出多個國際機制後，世界有更安全嗎？俄烏和以巴的衝突都仍未停火，賴清德此時將國防預算提高至GDP3%以上的做法，也非競選時的政見，看來只是為了讓川普高興的應對措施。

沈政男認為，川普也曾提出，台灣國防預算應達GDP的10%，賴清德既然已決定為迎合美國而調整國防預算，何不直接承諾在2030年或2032年將國防預算提升至10%？台灣在1981年國防預算曾最高達到GDP的11%，在整個戒嚴時代平均約為9%；美國在冷戰年代的國防預算也曾超過GDP10%以上。

沈政男認為，既然執政者認定大陸是境外敵對勢力，且有「島內遍布匪諜」的說法，與戒嚴和冷戰年代情勢相差無幾，就應該將國防預算提升至10%的比例。

沈政男反問，若國防預算達到GDP的10%，而台灣總預算約佔GDP的11%到12%，則其他建設預算將僅剩1%到2%左右。他質疑：「這樣能過日子嗎？」並強調國防預算達到10%並不代表中國就無法封鎖台灣，因為中國的國防預算仍是台灣的12倍，且必要時可以增加。此外，他指出台灣高度依賴天然氣，在缺乏兩周天然氣供應下便可能崩潰，因此沈政男認為台灣的安全絕非建立在國防預算的基礎之上，而是需要兩岸關係的緩和與提升。

沈政男認為，「不戰而屈人之兵」，國防不只靠武器，更需要依賴「嘴巴」來維持兩岸關係。他批評近十年來，尤其是近五年來，兩岸老死不相往來，連一句話也不講，當有風吹草動就去買武器，甚至被要求購買更多。

他警告，即使是達到GDP5%的國防預算目標，也會排擠大量其他建設預算，相當於將其他預算「腰斬成一半」。沈政男反問民眾：「哪一部份要縮減？健保、長照、育兒、教育，還是基礎建設、文化建設？」他認為，重點不在於一味增加武器採購，而是要跟鄰居「好好相處」，透過溝通協商來維持兩岸和平。

