批賴「窮台、亂台、毀台」 鄭麗文：以「富台、護台、保台」反制決戰2028

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國內政局持續動盪，國民黨主席鄭麗文今批評，總統賴清德以「窮台、亂台、毀台」的執政3步曲，讓台灣人民沒有一絲喘息空間，國民黨將以「富台、護台、保台」反制，全力抵制、對抗民進黨蠻橫、無禮政權，決戰2028。

鄭麗文表示，賴清德執政第一步是「窮台」，以錯誤政策、國家定位與戰略，讓台灣產業慘兮兮，本來傳產服務業就陷入寒冬，不知道明天在哪，現在高科技產業也保不住，產業外移台灣嚴重被掏空。

鄭麗文更點名，賴清德對美國更是打腫臉充胖子，台灣沒這麼多錢，但「我們這位員外」空頭支票一直簽，內容也不用看，明知會跳票、台灣沒能力負擔，反正因國會多數是在野黨，到時候只要賴給在野黨就好。

鄭麗文指出，賴清德執政第二步是「亂台」，明明上任第一天就知道自己是少數總統、朝小野大，但賴從來不溝通對話，也不提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，不做任何努力，只在國會沒有底線惡鬥。

鄭麗文表示，當選民用選票否決大罷免，希望賴政府做正事，不要每天搗亂惡鬥，結果賴清德反而變本加厲，因為賴執政步、沒招，成績端不出來，乾脆坐在地上耍賴，以為這樣就有糖吃？你幾歲？想讓誰哄你？

鄭麗文說，賴清德執政第三步是「毀台」。

鄭麗文表示，國民黨要「富台」，不能讓賴清德掏空、不能讓台灣經濟成果毀在一個人手裏、毀在錯誤政策方向，會持續在國會提出福國利民法案。

鄭麗文說，國民黨要「護台」，賴清德玩上癮了，不聽話就沒收國會、找司法動手團滅在野黨，不惜動用司法摧毀台灣法治最基礎，但司法與檢調必須獨立是台灣法治基礎，不能淪為政黨工具。

鄭麗文表示，國民黨要保護得來不易的民主法治，不能催毀在民進黨手裏，國民黨要富台、護台才能「保台」。

鄭麗文指出，賴清德鐵了心沒有要讓台灣人民有一絲喘息空間與機會，原本明年才要選舉，提早一年自現在就開始進入選戰，沒有想休養生息、做事、建設，每天搞政治鬥爭，保障人權的中華民國憲法，在賴政府手中形同廢止。

鄭麗文說，賴清德沒要放過國民黨與台灣人民，國民黨要做好長期作戰準備，必須自救、自立自強，這一仗最後的決戰點就是2028，明年底中期選舉是關鍵一役，籲愛台灣、自由民主的民眾做好心理準備，從現在開始戰到2028。

鄭麗文表示，今天賭的是全台灣人民的未來，是台灣未來還會不會有民主法治、自由，沒有輸的本錢；明年選舉中央擺爛沒關係，還好多數地方政府還是國民黨執政，會繼續認真做事，台灣不能停擺、空轉。

鄭麗文說，會做好萬全準備，要用最大的力量保護國會，不會讓民進黨得逞，國會是民主國家、民主社會中最核心機構，會繼續透過國會推動福國利民法案，保護台灣的責任交給在野的國民黨。

