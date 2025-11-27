批賴1.3兆國防特別預算玩火 鄭麗文：川普致電高市滅火，為何賴還點火？

國民黨主席鄭麗文中午與基隆市長謝國樑共進午餐。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨以北京訂2027年「武統台灣」為由，要推近1.3兆元國防特別預算。國民黨主席鄭麗文今質疑，美國總統川普致電日本首相高市早苗後，東北亞局勢稍露緩和跡象，在大家要滅火時刻，為何賴還要點火、玩火？

鄭麗文表示，中華民國作為國際社會負責任一份子，應負起穩定台海和平角色，而非危險、不負責任的製造、升高台海衝突局勢，呼籲賴清德不要因個人政治得失，把人民生命、財產安全作為自己政治豪賭籌碼。

鄭麗文說，民進黨長期執政結果讓兩岸兵凶戰危，未來3年對台海安全至關重要，賴清德昨天發言就認證，2028之前兩岸可能迎來武力衝突，這是國人、區域與國際社會都不樂見，賴應往和平方向努力，而非讓兩岸局勢持續升高。

鄭麗文表示，大罷免時，美日國際重要媒體都評論台灣正歷經史上最嚴重撕裂，期待賴清德不要成為台灣內部撕裂源頭與始作俑者，但遺憾賴沒有接受到人民否決大罷免訊息，仍無法用更大格局與包容擔任台灣領導人。

鄭麗文說，台灣民主得來不易，民進黨是最大受益者，卻也成最大破壞者；賴昨天談話讓國人與國際社會高度憂慮，應三思後行，千萬不要玩火，不要再製造對立恐怖與仇恨，團結都來不及，怎麼在自己內部撕裂與分化。

鄭麗文直言，現在綠色恐怖對人民的思想、出身都要政治檢查，用國安理由要打壓異己、打掉雜質，這就是對民主自由社會最大諷刺與倒退。

