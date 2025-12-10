批購物節大外宣、治安蓋牌 議員喊凍結預算

▲議員陳俞融則不滿警察局對重大治安事件「蓋牌」，提案凍結警察局公關及宣傳預算(圖／柳榮俊攝2025.12.10)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（10）日進行115年度總預算案二讀會，市議員陳淑華、陳俞融針對財政紀律、治安透明及環保議題強力質詢。陳淑華批「台中購物節」累計耗資22億元，卻淪為市長盧秀燕的個人宣傳私庫，主張刪除預算並比照嘉義市「還稅於民」；陳俞融則不滿警察局對重大治安事件「蓋牌」，提案凍結警察局公關及宣傳預算，要求落實市民知情權。

議員陳淑華指出，近年受惠於國家經濟發展，台中市預算規模屢創新高，但市府卻未將公帑花在刀口上。她點名「台中購物節」舉辦至今，累計花費高達22億元，卻未見對在地經濟有實質加乘效果，反而淪為包裝市長個人形象的「大外宣」工具。

陳淑華質疑，市府視市民為「提款機」，卻虛列預算、恣意揮霍。她強調，既然盧市長自豪台中財政狀況良好，與其將預算砸在無效的宣傳活動，不如參考嘉義市做法，將購物節省下的經費直接普發給市民，才是真正的照顧民生。

針對近期台中市屢發重大治安事件，議員陳俞融則對警察局的資訊發布機制提出嚴正抗議。陳俞融表示，警察局在案發後往往未及時發布警訊，導致案發地周邊居民在毫不知情的情況下，承受不必要的風險。她強調，「市民有知的權利，警察局有告知的義務，不應選擇性管理資訊，讓『蓋牌』成為常態。」

為督促市府改善，陳俞融在會中主張凍結警察局公共關係室115年度預算104萬9,000元，以及「媒體及宣傳費用」369萬7,000元。她要求警察局必須提出具體執行方案，承諾未來各分局轄區若發生重大治安事件，應即時通報讓市民提高警覺，預算始得解凍。

陳淑華指出，文山焚化廠更新案延宕長達7年，如今市府竟意圖跳過環境影響評估（環評）與環境差異分析（環差），企圖強行闖關。台中垃圾堆積問題嚴峻，市府迴避程序正義的做法無法消除民眾疑慮，呼籲盧市長正面解決垃圾危機，勿將污染風險留給市民。

