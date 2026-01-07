批軍購預算年年漲飛官卻缺防寒衣 楊瓊瓔盯國防部細列預算花哪去

上尉辛柏毅駕駛F-16意外後如今下落不明。（圖／翻攝自IDF經國號臉書粉專）

國民黨立委楊瓊瓔今（7）日表示，近年各項國防預算金額持續攀升，但像防寒飛行衣等基礎配備卻老是拖延不到位，加上近期空軍的意外消息，不免讓人質疑，國防預算的執行與管理，恐怕是嚴重失靈。

國民黨立委楊瓊瓔（圖）舉例，飛官防寒衣設備老是拖拉未到位，國軍經費究竟有無成效？令人質疑。（圖／周志龍攝）

空軍一架編號6700的F-16戰機昨天晚間執行例行夜航訓練時在花蓮外海失事墜海，儘管國家搜救指揮中心與空軍已啟動聯合機制，海巡署也動員3艦6艇配合國軍C-13運輸機、黑鷹搜救直升機進行 24 小時不間斷搜救，但目前仍未發現失蹤駕駛、上尉飛官辛柏毅與機組的蹤跡，加上今日海象不佳，浪高達3米又有強風，搜救難度倍增。總統賴清德已指示「不限72小時全力搜救」，目標能儘速尋獲辛柏毅。

國軍裝備與待遇問題被質疑多時，各界期待實質改進。（示意圖／CTWANT攝影組）

於此同時各界也加強關注戰機安全，才發現該型戰機至今仍未全面安裝關鍵性的自動防撞地系統（Auto-GCAS），導致任務電腦（MMC）異常時沒有介入防範機制，這已讓各界質疑聲浪不斷。楊瓊瓔更進一步發現，第一線飛官竟然連最基本的防寒飛行衣都沒配發，如此在高空、夜間、低溫等高風險條件下執行任務，飛官的安全是命懸一線。

楊瓊瓔直斥，近年來國防特別預算甚或常規國防預算金額皆屢創新高，但在軍購年年動輒新台幣數千億元之餘，最關鍵的「人命安全」與「基本裝備」卻如此荒謬，實在令人質疑國防預算的執行與管理是否嚴重失靈。

楊瓊瓔續指，以最基本的防寒衣設備來講，國防部態度僅「希望」能在2027年取得防寒飛行衣，這種模糊又消極的態度，實在無法讓社會安心，究竟是採購流程出問題，還是「預算根本沒有用在該用的地方？」她質疑。

楊瓊瓔感嘆，政府要預算的時候急得要命，但真正攸關官兵生命安全的裝備優化卻一再延宕，如今又發生上尉飛官意外，國軍弟兄感到心寒與無力之餘，全民也非常沮喪，國防部必須對軍購預算的實際流向、裝備延宕的原因與責任歸屬，向國人與官兵做出清楚、具體的交代，一定要把政府在國防裝備管理上的漏洞補起來。

