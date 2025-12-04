批選舉假就是用假買票！他拋1前提「支持不在籍投票」：民進黨別老用舊腦袋

​民進黨立院黨團提出《強化民主投票促進法草案》草案，主張在投票日及前一日均應放假一天的想法，引起正反兩極評論；前政務委員張景森指出，在投票前一天放假並非民主創新之舉，只不過是台灣政治人物獨創的買票文化。張景森認為，最根本的解決辦法是推動不在籍投票，但前提是「僅限國內自由地區實施」。

張景森透過臉書發文直言，政客用放假來討好上班族的個案不在少數，無論是颱風假、周休三日還是增加國定假日「搞得好像放假不需要成本」；張景森強調，放假無論是出於什麼名目，都跟經濟有關係，不僅政府應該依照國家經濟生產力審慎規劃，朝野更應該嚴肅看待。張景森直言，如果再這樣胡搞放假制度，台灣很快就會出現周休七日的場景。

「不要拿幾百億的成本當作政治宣傳費用，還包裝成民主價值」，張景森分析，以去（2024）年GDP合理估計，多放一天假的淨損失最高上看200億，與其為了提高投票率放假，不如在投票所發彩券、發現金。

張景森分析不在籍投票。（資料照，余志偉攝）

另外張景森也不諱言表示，自己對於「多放一天假能提高投票率」的說法抱以高度懷疑，畢竟假設投票日卡在星期六，就會出現三天連假，如果選情相對不緊張，就會有更多人人犧牲投票出國玩。

「國內的不在籍投票或許還有技術上的一些問題，但老實講，真的沒什麼了不起的困難」，張景森指出，要想解決返鄉投票的難題，除了把投票日改到星期日以外，最根本的解決之道就是「不在籍投票」；不過張景森也強調，止支持國內自由地區實施，若牽扯到中港澳、或是美國日本等「中華民國政府無法控制的地區」，一定是堅決反對。

張景森直言，與其思考怎麼放假，各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際。張景森坦言，雖然不敢說不在籍投票一定有利民進黨，但也未必有壞處，唯一可以確定的是，民進黨不要老是用舊腦袋再算選票，「腦袋換一換，民主才會進步」。

