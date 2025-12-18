批郭豫珍助理費案判決因人設事、令人不齒！「台灣國」建請監察院彈劾

「台灣國」批郭豫珍法官因人設事、令人不齒，建請監察院啟動調查，依法彈劾。 圖：台灣國提供

[Newtalk新聞] 停職中的新竹市長高虹安助理費貪污案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改判貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，高等法院承審法官郭豫珍的判決引發輿論譁然。對此，「台灣國」痛批郭豫珍因人設事、令人不齒，建請監察院啟動調查，並依法彈劾。

台灣國17日赴監察院前召開記者會抗議，郭豫珍針對同樣的民意代表的助理費，應該公費法用的判決前後矛盾、標準嚴重不一，已引發社會對司法公正性的重大疑慮。

台灣國提及，2022年4月，郭豫珍於前台北市議員童仲彥助理費案中，維持貪污有罪判決，致童入監服刑多年；然而，在高度相似的事實基礎下，民眾黨前立委高虹安卻被改判貪污無罪，僅以偽造文書罪輕判過關。對於同質案件卻出現如此天壤之別的裁判結果，已非單純法律見解歧異所能解釋，合理懷疑是否存在因人設事、自由心證失衡，甚至怠忽職守之情形，司法威信因此遭到嚴重侵蝕。

台灣國理事長陳峻涵指出，郭豫珍的突兀判決，凸顯台灣司法長期存在的「恐龍法官」問題。助理費案件多年來橫跨藍綠白各政黨，涉案民代不計其數，顯示這並非單一個案，而是結構性問題。法律之前人人平等，違法自當究責，然在現行選舉文化下，民意代表面對地方社團、宮廟活動、基層往來等龐大支出壓力，長期處於制度與現實的夾縫中，導致部分人鋌而走險，甚至將此類案件自嘲為「歷史共業」。但制度困境絕非司法雙標的藉口，法官更不應以個人好惡左右人民命運。

台灣國呼籲，監察院應即刻介入，徹查郭豫珍是否違反官箴，以回應社會對司法公正的合理期待。唯有制度改革方能釜底抽薪，助理費制度必須更加明確、透明並強化稽核，重建人民對司法與民主制度的信任。

