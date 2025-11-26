批鄭麗文是統戰言論的包裝 翁達瑞：毫無治國心思卻妄想政黨輪替

翁達瑞批評鄭麗文根本就是中共統戰言論的包裝，對國計民生卻選擇「完全」漠視，「毫無治國心思的鄭麗文卻妄想在2028政黨輪替。」（鏡報李智為攝）

鄭麗文當選國民黨主席後，有許多親中言論讓不少人都感到疑惑，旅美教授翁達瑞今（26）日po文，指鄭麗文從競選黨主席到現在，講了很多話「全是政治語言」，他批評鄭根本就是中共統戰言論的包裝，還非常粗糙，對國計民生卻選擇「完全」漠視，「毫無治國心思的鄭麗文卻妄想在2028政黨輪替。」

翁達瑞今於臉書po文，標題就寫著「鄭麗文的葫蘆賣什麼藥？」他提到鄭麗文其實不難理解，因鄭話多、性格衝動、思慮又不周，很容易露餡。從競選黨主席到現在，講了很多話「全是政治語言」。

翁達瑞分析點出，鄭麗文從參選到當選國民黨主席，不談政策，只講政治，而且集中在兩岸關係，明顯帶有親中、疑美、與貶台的意味。「鄭麗文的政治語言挑戰國民黨的禁忌，發言密度也超越歷任的黨主席。」翁達瑞還點出，若鄭的政治語言不是發自內心，「那她到底為誰代言？」巧合的是，鄭的政治語言附和中國對台的武力威脅，「根本就是中共統戰言論的包裝，而且還是非常粗糙的包裝。」

翁達瑞更說道，鄭麗文從參選到當選國民黨主席，頻頻公開發言，只迎合中國、質疑美國、貶低台灣，對國計民生卻選擇「完全」漠視。「我說的『完全』漠視並無誇張，因為鄭麗文連假裝關心都不願意。」「毫無治國心思的鄭麗文卻妄想在2028政黨輪替。」

最後，翁達瑞分析強調，鄭麗文真的不難懂「話多、衝動、不思考。」只要簡單歸納過去幾個月的政治語言，就可輕易判斷葫蘆賣的是什麼膏藥。再根據趙少康的說法，鄭麗文能當選國民黨主席，得利於中國的協助。「上任之後，鄭麗文只能扮演統戰喉舌，把原本反共的國民黨轉型為另一個統促黨。」

