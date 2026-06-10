批鄭麗文極度吹捧習近平 莊瑞雄：只有2300萬人才能決定台灣的前途

記者盧素梅／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文訪美期間聲稱「習近平是最後一個對台灣有善意的人」，並稱中國國家主席習近平在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10）日表示，兩岸和平不能建立在極度吹捧與犧牲主權之上，批評鄭麗文言論已從九二共識退縮至「兩岸同屬一中」，嚴重背離台灣主流民意。莊瑞雄強調，台灣的前途應由2300萬人民共同決定，若缺乏國防實力與主權堅持，單憑言辭討好無法換取真正的和平，呼籲朝野應共同捍衛國家主權，展現防衛國家的決心。

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鄭麗文近期率團訪美，鄭麗文和舊金山僑學界晚宴時致詞時表示，「習近平是最後一個對台灣有善意的人」，她也在出席亞洲協會（Asia Society）座談會時稱，中國國家主席習近平承諾，只要兩岸同屬個中華文明、一個中華民族，什麼事都好商量。



莊瑞雄上午在民進黨團輿情回應記者會上表示，他實在不曉得鄭習會時，習近平給鄭麗文發了什麼樣的功力，讓鄭麗文一趟美國行，一路上的談話裡面，對於中國尤其是習近平是極度的吹捧。他說，這樣也很好，兩面討好，讓中國對台灣降低敵意，還是要給鄭麗文拍拍手，可是看起來不是，不管鄭麗文如何對習近平極度的吹捧，台灣最大的威脅還是來自中共，所以說降低敵意，降低對台灣的威脅，用這樣的方式，是不是可以得到，用嘴巴講，不如用行動。

莊瑞雄並表示，要維持和平，大家都喜歡，然後極度的吹捧習近平，會不會帶來和平，第一不知道，但你要劃上問號，這是方法之一，但有沒有成效，有待考驗，因為中共動不動就會對我們有很多的實質威嚇，不然，鄭麗文每天負責去吹捧習近平，但是台灣該建置的國防武力，維繫台灣的和平還是要做，最主要還是要我們自己有防衛自己國家的決心，否則朝野之間如果每天都用吹捧的方式，而不去做國防的建置，以及展現防衛自己的決心，讓國際看到會以為我們跟中國非常好，好像兩岸之間沒有事情一樣。

莊瑞雄指出，值得注意的是，台灣如果沒有主權，要去談和平的話，風險非常的大。台灣任何人執政，只要你去主張兩岸同屬一中，習近平就會把你當自己人，但是這完全破壞現狀，台灣人要嗎？這樣台灣人的前途要往哪裡去？北京幫你做決定嗎？若鄭麗文說完對習近平極度吹捧，習近平就對台灣很好，我們就將台灣的國防整個鬆懈掉？然後我們就感受到我們的威脅不是來自於中國，我們的體制就可以隨著去改變？我想這不是台灣主流的論述。

莊瑞雄並指出，這次鄭麗文在美國講了很多，相信回來才是一個很大的檢驗，很多話對歷任國民黨主席來講的話，他的言論是最激進的，這是非常非常的可怕，從國民黨過去要反攻大陸，到現在還有很多人反共，到馬英九也是講九二共識，但至少還在講一中各表，但是到了鄭麗文，從綠營到國民黨去當黨主席的人，她的言論已經多激進啊？國民黨到現在都還沒有看到不同的聲音，這是很可怕的一件事情。

莊瑞雄質疑，這已經是從一中各表退縮到兩岸同屬一中，也要去跟人家談，這叫和平啊？沒有主權的東西怎麼會叫和平？一個在野黨主席怎麼可以這樣輕率地幫2300萬的人去做這樣的決定呢？這有點莫名奇妙。

莊瑞雄強調，兩岸之間當然和平大家都想要，但是必需確認一點，你認為中華民國是個主權獨立的國家，除非國民黨不想要，既然是個國家，跟中國來講的話，兩岸本來就不相隸屬，可以決定我們自己未來的，就只有我們這2300萬的同胞，不是在野黨的黨主席去訪了一趟中國以後，你覺得他對你很好，就要把現狀改變，這個做不到，要讉責。

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