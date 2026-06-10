批鄭麗文訪美大內宣 民進黨：全世界都知道國民黨沒在保衛台灣

民進黨發言人林楚茵說，全世界都知道國民黨沒在保衛台灣。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文近日訪問美國，並有媒體形容，獲美方破格接待。國民黨團也說，至少鄭去了華府，但總統賴清德還沒去過。對此，民進黨發言人林楚茵今（10）日表示，國民黨這次做了許多大內宣，但全世界都很清楚，國民黨沒有在守護台灣、保衛台灣。

林楚茵今下午受訪表示，國民黨這一次針對鄭麗文到華府做了許多自己的大內宣，包括在圖書館裡面拍照，就說破格可以去圖書館拍照。她說，鄭是否見到重要人物，或是對台灣外交、國防大聲發聲，看今天立法院發生的事情，大家就非常清楚。

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林楚茵指出，國民黨之前連國防特別預算中的無人機都可以砍了，當民進黨要想辦法讓無人機產業繼續在台灣扎根，並於5日提出無人機的特別條例，但一樣被封殺，連一點機會都沒有。她說，國民黨立委甚至從司法及法制委員會跑來外交及國防委員會，大刀一揮把1億400多萬的外交部對外宣傳預算砍掉。

林楚茵表示，這些都是國民黨的兩面手法，對外讓黨主席去面對國際友人的時候，對內其實正在對於台灣的國防自主，還有台灣的發聲扯後腿。她說，國民黨的作為做一套說一套，美國人也看得很清楚，所以就只能在圖書館前面拍照自己做大內宣，但全世界都很清楚，國民黨沒有在守護台灣、保衛台灣。

另針對彰化市前市長邱建富退出民進黨，將參選彰化縣長，林楚茵則說，民進黨對於黨員同志，不論是入黨或是退黨，都有一定的黨綱、黨章規定。她說，身為民進黨員，不只是要挺好人才，更重要的是團結一起拚未來，「我們當然不希望親痛仇快」，所以希望一切都是團結一起拚好未來。

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