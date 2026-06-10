批鄭麗文訪美是「大外宣之旅」！汪浩：白天智庫、晚上現形，難掩北京傳聲筒本色

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中國國民黨主席鄭麗文正在美國訪問，相關言行持續引發討論。英國牛津大學國際關係博士汪浩今（10）日在臉書發文，以〈鄭麗文的大外宣之旅〉為題，批評鄭麗文此行是「由北京導引、中天護航，卻在華府踢到鐵板的雙面變臉秀」，質疑其在不同場合展現截然不同的政治論述。

汪浩指出，鄭麗文在美國智庫場合試圖以反貪腐等議題包裝反軍購立場，並將第一島鏈的防衛戰略描述為冷戰思維，推銷所謂的「繁榮樞紐說」；然而到了僑界活動場合，又轉而強調兩岸同屬一中，甚至將台積電形容為「中華民族的偉大成就」。

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汪浩認為，這種「白天智庫、晚上現形」的論述切換，反映出鄭麗文試圖在不同受眾面前展現不同面貌，但也因此暴露其立場上的矛盾與投機性。他更直言，相關說法難掩其淪為中國國家主席習近平對美認知戰「馬前卒」的角色。

談及美方反應，汪浩表示，美國學界與戰略界對中國相關論述早有高度警覺。他提到，胡佛研究所學者祁凱立曾公開表示，美方對習近平的承諾抱持「強烈懷疑」，而哈佛座談會後相關反應，也與鄭麗文陣營對外宣稱的成果存在落差。

汪浩也點名中天新聞相關報導，質疑將一般參訪活動包裝成「美方破格接待」，甚至把博物館參觀行程渲染為特殊待遇。他認為，相關操作不僅與實際情況有落差，也讓整趟訪美行程淪為外界議論焦點。

汪浩最後表示，鄭麗文此行並未成功說服美國主流戰略圈接受其兩岸論述，反而引發更多質疑。他認為，這趟訪美之旅最終恐怕只能「出口轉內銷」，回到台灣後再被包裝成成功的政治宣傳，與實際外交成果之間仍有相當距離。

（圖片來源：汪浩、鄭麗文臉書）

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