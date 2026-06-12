批鄭麗文赴美「自己嗨、丟臉」！鄭佩芬：她沒見過大場面

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文赴美訪問，各界持續關注。媒體人鄭佩芬11日說，看到鄭麗文自己嗨成那樣，明顯就是沒見過大場面；她也說，鄭這趟等於是把國民黨整個臉都丟光。

鄭佩芬諷鄭麗文：見了習近平就變北京代表？

鄭佩芬在節目上表示，鄭麗文此行「自己很嗨」，但鄭見到的人，坦白說，真的舉不出一個可以叫出名號、響噹噹的美國人，真的沒有看到，鄭因為見過中共領導人習近平，所以就把自己形塑成「身份不一樣」，而鄭現在是跟習綁在一起，就像個共產黨的人一樣，難怪有美國媒體將鄭貼上中共標籤。

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鄭佩芬質疑，鄭麗文以為見過習近平，身價就真的不一樣？鄭回台後也還是國民黨主席、還是得去輔選，「你有甚麼跟人家不一樣？」，鄭就是個陽春的黨主席，難道鄭見了習，就變成北京代表？

鄭佩芬：鄭麗文丟國民黨的臉、自嗨

鄭佩芬狠批，看鄭麗文自己嗨成這個樣子，她真的不好意思講，鄭就是沒見過大場面，才會有這樣的表現，鄭過往在台灣的政壇，也沒見過甚麼不得了的重要場面，鄭現在到了美國，好像甚麼都很新鮮，但鄭自己丟臉也就罷了，如今是把國民黨整個臉都丟光光。

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