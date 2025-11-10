批鄭麗文追思共諜吳石「孤芳自賞」 蔡正元：讓賴清德笑到喘息

鄭麗文赴台北市馬場町公園出席五〇年代政治受難人互助會舉辦的秋祭慰靈活動。翻攝鄭麗文臉書



國民黨主席鄭麗文8日出席統派白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石，引發熱議。前立委蔡正元表示，鄭麗文最好聽聽國民黨選將們的意見，而不是自以為是地創造兩岸和平的議題，孤芳自賞，讓選將們搖頭嘆息，讓民進黨和總統賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

針對鄭麗文追思前叛國共諜吳石，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會聲明表達嚴正立場，批鄭不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，極不道德且自失立場。陸委會也說，鄭麗文將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。

廣告 廣告

蔡正元今在臉書發文「兩岸和平的關鍵」表示，兩岸不和平的原因，不是國民黨沒有推動兩岸和平，而是國民黨輸掉選舉，看看2015年的「馬習會」，可以說是推動兩岸和平的高光時刻，不但無法挽救國民黨2016年的慘敗，甚至還加重病情。結果國民黨輸掉選舉，兩岸更加不和平。

他說，國民黨要贏得選舉的關鍵，不是國民黨如何推動兩岸和平，而是能像2007年的前立委邱毅把選戰議題設定在民進黨最不利的戰場上，而這個戰場未必是，國民黨主席自以為是的兩岸和平議題。什麼戰場對民進黨最不利？看看國民黨在戰場上的選將就知道。

蔡正元認為，「我是中國人」、「我祭拜白色恐怖」等等之類的議題，如果是對民進黨最不利的戰場，從國民黨選將的反應就看得出來，不必做什麼民意調查。

他分析，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要孤芳自賞，自認爲在走對的路線，甚至自以爲在下什麼大棋局，找一些有的沒有的人在國民黨內，搞什麼「建制派」「地方派」之類的鬥爭，而不了解前線上國民黨選將的問題，國民黨就很難贏得選舉。

蔡正元說，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會，國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見。該如何打下一場選戰？該如何設定下一場選戰的議題？而不是自以爲是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

更多太報報導

蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜 邱議瑩批：支持鄭麗文就是支持柯志恩

邱毅落淚讚鄭麗文「真正女英雄」：馬場町三鞠躬亡靈終得安息

鄭麗文「祭拜共諜」 前藍委喊蜜月期結束：2026、2028會很辛苦