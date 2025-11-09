批鄭麗文追思共諜是背叛台灣人 矢板明夫：踐踏自由陣營的記憶

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石。媒體人矢板明夫說，鄭麗文背叛所有台灣人的共同價值，也踐踏了自由陣營的記憶。

矢板明夫發文表示，鄭麗文公開向中共間諜吳石致敬，這一行為，不僅挑戰歷史記憶，更是對台灣人民、對無數為自由與國家犧牲的將士的極大侮辱。

矢板明夫指出，吳石並非被誤殺的冤魂，而是潛伏在中華民國政府內部最高層級的共諜。1948年徐蚌會戰前，吳身為參謀本部高官，將國軍最重要的作戰機密，包括「淮海戰場形勢圖」與「敵我兵力位置圖」交給中共。

矢板明夫提到，結果國軍在那場戰役中損失慘重，五十多萬人陣亡或被俘投降。黃百韜、邱清泉兩位將軍戰死疆場，中原淪陷、國民政府退守台灣。戰敗的主因之一，正是情報外洩，吳石的叛國行為，對中共而言是「首功」，對國民黨而言，卻是永難洗刷的恥辱。

矢板明夫直言，更令人髮指的是，吳石隨國民政府來台後，仍繼續為中共蒐集情報，吳向中共提供《台灣戰區防禦圖》、海防火力配置、空軍機場資料、軍官名冊、武器庫存、乃至未來游擊計畫等絕密情報，幾乎將台灣的軍事部署完整攤開在敵人眼前，陷台灣於危險之境。

矢板明夫也說，中共給吳石的代號是「密使一號」，吳的所作所為，根本不是「冤案」，而是實實在在的叛國。然而，如今國民黨主席卻親赴馬場町，參加這場以「銘記歷史、兩岸同心、振興中華」為名的活動。

矢板明夫強調，活動的主題「沉默的榮耀不再沉默」，正是中共官方宣傳的一部分，北京透過戲劇、紀念活動，美化吳石的形象，塑造吳為「中共建國英烈」。如今國民黨主席竟主動附和，這不僅混淆是非，更讓國民黨形同中共的政治附庸，鄭麗文身為政黨領袖，竟以「追思叛徒」的方式，踐踏自由陣營的記憶，這是對所有台灣人共同價值的背叛。

