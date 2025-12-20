批鄭麗文、凌濤消費北捷隨機攻擊案 吳崢：只剩政治口水令人不齒

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人吳崢（圖／記者劉秀敏攝影）

北捷台北車站、中山商圈19日傍晚發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注，國民黨主席鄭麗文今（20）日受訪談及此事時卻不斷進行政治指控。對此，民進黨發言人吳崢表示，沒有任何人希望看見善良市民的生命與財產受到侵害，在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻只有急著跳出來操作政治口水。試問，鄭麗文是否曾對這些投入維護治安的警察弟兄姊妹，表達過一絲關心或慰勉？

吳崢指出，目前治安機關仍針對此一無差別攻擊事件進行調查，在犯案動機尚未明朗前，鄭麗文及凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨，令人質疑其心中是否只剩政治鬥爭，而毫無對受害者的憐憫之心。

廣告 廣告

吳崢強調，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責。賴清德今日談話中，亦肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題。反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

吳崢重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網。政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於社會治安的維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。

更多三立新聞網報導

住離北捷砍人案不遠！鄭麗文扯賴清德、劉世芳：歧視中配時我就呼籲了

藍白合推高虹安選新竹市長？學者曝4關鍵：99.9%確定

北捷恐怖攻擊已釀3死 鄭麗文「高度震驚」：任何暴力行為都不應被容忍

斷言朝野戰到2028不和解！陳學聖揭「1隱憂」：恐被擊破

