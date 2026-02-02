批長照3.0財源不穩 蔡壁如斥選舉芭樂票：先解決人力不足問題

長照3.0預計年砸新台幣千億，各界關注是否能改善長照領域問題。圖僅示意，非當事人與領域。（示意圖／CTWANT攝影組）

前民眾黨立委蔡壁如今（2）日表示，長照3.0政策2026年上路要達到年度新台幣千億元預算是史上新高，而長照可不是砸錢就沒事，更需仰賴完善的人力與制度規劃，務實地提出可行方案，真正為需要者帶來福祉，不然口號喊久了只是政治口水戰，徒留社會內耗。

2026年是「長照3.0」計畫元年，政府希望在「超高齡社會」挑戰之下，務實地打造「健康老化、在地安老、安寧善終」三大目標，其實不外乎延續長照2.0的社區基礎，並加強重點放在強化醫療與照顧整合，尤其是中重症照護將成為長照3.0著墨重點，策略包括增強個案管理、出院後的照顧銜接，還有整合連續性的服務，希望讓醫療、長照與家庭照顧能更順利接軌，逐步打造理想中的「共生社區」。

護理師出身的蔡壁如細看內容後點出隱憂，像是長照3.0的目標之一要「強化中重度照顧」，加碼補助與服務同步升級，比方充實晚間照顧及夜間緊急服務能量，政府還喊出要結合社宅或公私資源於偏鄉布建長照資源，卻未將「住宿型機構」納入正式的給付，只對重度失能者每月提供大概一萬元補助，其實為德不卒。

前民眾黨立委蔡壁如（圖）認為長照3.0仍要解決財源不穩的問題。（圖／CTWANT攝影組）

蔡壁如直指，長照3.0的核心困境在於產業人力嚴重不足還有結構失衡，現在服務量能根本跟不上高齡化需求，還有給付標準凍結與醫療長照銜接斷裂，家庭照顧者「壓力山大」是難以想像，另外像機構品質與可近性等問題也亟需解決，疊加之下服務量能已瀕臨崩潰，儘管制度再理想，落地執行時嚴峻挑戰不解決也是「白搭」，屆時「有制度、沒人做」的窘境根本無能為力。

蔡壁如批評，原先「長照2.0」就已經有「避重就輕」問題，把資源集中在輕、中度失能者，結果真的需要幫忙的重度失能者仍在「地獄」折磨，夜間照顧非常難尋，最後無奈只能落腳在政府給付「射程」之外的住宿機構，不然只能求助體制外的外籍看護，搞得固定服務額度的「長照2.0」根本「不好用」甚或「不夠用」，也有許多家中照顧者無奈只能「照顧離職」或辦理提早退休，其實都是家庭與社會的損傷。

蔡壁如續指，如今2026年長照預算規模要到千億元，但財源依賴菸捐、遺贈稅等非常不穩定的稅收，未來分配失靈或稅收不如預期，「長照破產」可不是鬧著玩。她也說，長照工作者「低薪與高工時」是老問題，現行長照給支付制度未能反映勞動力成本上升，如果再無法「補破網」提供穩定的薪資結構與勞動保障，恐將引發人力潰乏，因為專業護理師、社工師等專業人力難以長期投入長照。

蔡壁如感嘆，各黨候選人在選舉期間頻頻拋出長照加碼承諾，卻未落實於具體行動，這種「空頭支票」看在業界是頻頻搖頭。她重申，長照政策的推動不僅需要中央與地方協調，更仰賴完善的人力與制度規劃，該以務實態度提出可行方案，才能真正為長者、弱勢族群帶來福祉，而非淪為政治口號，影響社會信任。

長照3.0如何提供需要者更好的生活品質與照顧，各界關注。圖僅示意，非當事人與領域。（示意圖／黃耀徵攝）

