批關稅談判黑箱 謝龍介籲政府說清對產業衝擊：別只為讓川普開心

美國對台關稅15%不疊加，同時也將以「台灣模式」進行供應鏈合作，ICT等相關科技產業須自主投資美國2500億美元、政府再提供信貸支持2500億美元。國民黨立委謝龍介批評關稅談判過程極度黑箱，只為了讓美國總統川普開心，投資美國5000億美元、高科技產業外移，恐讓台灣的經濟發展面臨更大挑戰。

秀龍介質疑關稅談判黑箱。（圖／中天新聞）

謝龍介表示，整個關稅談判的過程極度的黑箱，那是為了博取川普總統的開心更高興，然後我們要投資5000億美金，加上高科技產業要外移，台灣未來的經濟成長、經濟發展會面臨更大的挑戰。

廣告 廣告

謝龍介質疑，只為了讓川普開心，讓執政黨可以好好宣傳，只換得了降低5個百分點的關稅，傳統產業、製造業生產業的毛利本來就不高，15%對他們來講是不可承受之重，是否要轉型要升級或者是就此收山不做？這些員工怎麼辦？我們會面臨更多的挑戰。除此之外，農產品、汽車等項目的開放，會對台灣的產業造成多大的衝擊？到現在都毫無頭緒。政府應該一次到位，公開向全民說清楚，哪些產業受到什麼樣的衝擊。

台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君（中）領銜。（圖／中天新聞）

另外，關於軍事採購，謝龍介說，國民黨在軍事戰略這方面的專家很多，一直以來也都對軍購都採取非常務實的做法，我們支持的軍購是非常精準的，不當凱子不當盤子，過去國民黨執政的時候也是這樣。但是現在看到的軍購，是連小吃店、小公司都可以幫忙做軍事採購。美國給我們的訊息沒有這麼多，國民黨會不會提自己的版本，我們會審慎來做全面性的考量，國民黨一向以來就是非常務實的態度看待軍購，該買就買，錢要花在刀口上，但是不能隨意的浪費，而且全民都不想當凱子。

延伸閱讀

柯美蘭被點名選竹北市長 柯文哲訝異：她有說要選嗎？

北市議員選戰布局曝光！柯文哲：全力輔選、他們再努力就會上

美對台關稅15%「台積電搬多少」 柯文哲批賴清德斷送台灣命脈