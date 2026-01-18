批關稅談判「把台灣賣給美國也是賣國」 柯P嗆賴別當賣國賊

台美關稅15%不疊加，並將採「台灣模式」進行供應鏈合作，台灣企業直接自主投資2500億美元，政府銀行融資信保再支持2500億美元。民眾黨創黨主席柯文哲18日痛批，半導體產業是好幾代台灣人累積的家本，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊！」

賴清德。（圖／中天新聞）

柯文哲18日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，針對台美關稅議題，他指出，日本要投資5500億美元，台灣是5000億美元，但日本經濟體是台灣5倍，台灣付的錢卻差不多，根本不能這樣比。

柯文哲強調，台灣的5000億美元，美國大概會要求以台積電為代表的半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本。他進一步說明，半導體產業非常耗電，台灣之所以做得起來，是因為台灣的電是全球倒數便宜的，然而台灣並非能源豐富國家，長期以來電力是國家在補貼、維護。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，半導體能發展起來，等於是全台人民補貼該產業，傾全國之力補助半導體產業才做到這樣。話鋒一轉，柯文哲直言，「我講實話又要回去坐牢，但這句話出去一定是標題，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

