批院版財劃法地方「開盲盒」新北財政局：應公布各縣市分配金額

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰表示，對於立法院在野黨團突然的動作，行政院會全面迎戰、仍會提出院版，通過後送立法院審議。對此，新北市財政局長陳榮貴回應，若行政院的水平分配指標確實符合共識，就應公布各縣市依指標可分配到的金額，讓地方政府清楚了解。

關於行政院提出的「財政收支劃分法修正案」，陳榮貴指出，財政部已召開4次會議，但是4次會議連基本的設算數字都沒有提供，很難想像大家在對分配結果不清楚的情況下能夠形成「共識」，事實上，各地方政府對分配指標及權重尚有歧見，但行政院卻稱大體已有共識；若行政院自認其版本公平合理，就應清楚揭示院版財劃法垂直分配金額及各項水平分配金額，尤其這些設算基礎數據僅中央能夠掌握。

陳榮貴說，以人口數指標為例，現行人口指標權重45%，但財政部目前版本，一般人口權重卻被調降至18%。他分析，新北市人口數最多，且社會福利支出多按人口設算，這樣的制度對新北市並不公平。

陳榮貴表示，行政院應該公布各縣市最終數字，讓地方政府清楚了解，而非在討論過程中「開盲盒」，呼籲行政院應以公平、合理為原則。

