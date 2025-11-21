批院版《財劃法》淪政治操作 羅智強嗆：等新版施行再來討論

國民黨立院黨團書記長羅智強今天（21日）痛批，「民進黨所謂新版《財劃法》，說穿了就是政治操作」。（資料照片／林煒凱攝）

行政院會昨推出院版《財劃法》修正草案，中央對地方挹注上看1兆2002億元創新高。不過，國民黨立院黨團書記長羅智強今天（21日）受訪時痛批，既然行政院長卓榮泰踐踏立法院三讀通過的新版《財劃法》，因此國民黨團將先等新版《財劃法》安定後，再來思考、討論，「民進黨所謂新版《財劃法》，說穿了就是政治操作」。

針對行政院會昨通過院版《財劃法》修法，羅智強今天上午在立院受訪時表示，卓榮泰才宣布要對立法院通過的新版《財劃法》全面迎戰，但在立院三催四請下，政院才草率提出版本。

羅智強喊話，「我這邊直接告訴卓榮泰，沒關係，既然你今天踐踏立法院新版《財劃法》，那行政院版本就先等新版《財劃法》的法律安定之後，我們再來思考、再來討論」。

羅智強提到，行政院現在都不遵守立法院通過的法律，那現在政院的《財劃法》，到底是建立在什麼基礎上面？現在新版《財劃法》通過的東西到底算數不算數？政院的修法到底要按照新版《財劃法》還是舊版來修，根本沒有任何基準。

羅智強說，過去民進黨對於《財劃法》都是採取欺騙的方式，表面上用數字遊戲跟人民說哪邊增加多少，實際上就是透過中央集權集錢方式，由他們決定今天要補助誰、不補助誰。

羅智強表示，因此，國民黨團將先等新版《財劃法》確實上路後，看看到底實施的狀況如何再來進行討論，「民進黨這一波的所謂新版《財劃法》，說穿了就是一個政治操作」。

不過，另外有部分國民黨立委對院版《財劃法》表達肯定，陳玉珍昨天表示，期待行政院能把「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版之中，如此更能讓離島整體建設加緊追上。

柯志恩也說，院版的分配指標比現行制度更為細緻，公式計算避免資源過度集中於財政較強的都市，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，她都樂觀其成；蘇清泉表示，只要對百姓、各縣市、偏遠地區有福利，以前不公的現在拉公平，自己都會支持。



