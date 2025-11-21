批院版《財劃法》玩弄數字！ 黃國昌喊「火車已開」：會退回要求依法編列

民眾黨立法院黨團召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會。陳祖傑攝



行政院會昨通過院版《財劃法》修法草案，國民黨立委柯志恩、陳玉珍等人表態肯定，不過民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（11/21）天表示，行政院充滿錯誤觀念跟謊言，而且玩弄數字，實際上在野版《財劃法》才是補助比較多。他批評，立法院已經三讀通過修法，「火車早就開走了，卓榮泰突然大喊等等我要上車，對不起，too late，bye bye」，所以當行政院院版送來立法院時，黨團主張退回，要求行政院依法編列預算。

黃國昌先批評，去年行政院長卓榮泰說「現在的《財劃法》就是最好的版本」，立法院三催四請、一再等待，卓榮泰就是不願提出院版《財劃法》修正草案，只會不斷重複說「現在就是最好版本」。他說，該給的機會在野黨已經給了，國家的前進不能配合民進黨的怠惰而停下腳步，只不過上週《財劃法》修正案三讀通過後，「行政院好像突然醒了」，他對於民進黨政府的失能、失靈、失覺感到不可思議。

黃國昌指出，行政院昨天公布院版《財劃法》修正草案，但過程充滿錯誤觀念跟謊言，比如行政院聲稱院版《財劃法》會釋出1.2兆，而剛通過的在野版只有1.1兆，乍看之下院版給地方財源補助比較多，但實際上是在玩弄數字。他解釋，修法後行政院片面刪除計畫型補助款，本來就是增加統籌分配款的稅額，但行政院把補助款挖掉2646億，再說自己的補助要比較多，「一個執政黨墮落到這種程度，說謊欺騙社會，真是令人嘆為觀止。」

黃國昌說，在野版《財劃法》從來沒有授權行政院可以把地方政府補助款拔掉，結果行政院擅自刪掉了2646億，事實上如果行政院沒有違法刪除、苛扣的話，新版財劃法是1兆4329億，絕對不會比院版少。

黃國昌指出，院版《財劃法》不止苛扣統籌分配款，還苛扣一般補助款（2501億變1421億）、計劃性補助款（2954億變2368億），所以院版《財劃法》在每個項目都比在野版的少，「何來院版給的補助比新版多？」

黃國昌表示，今年度中央政府支出總預算加上追加預算，已經達到3兆69億史上最高，而且本來就要舉債2000億，不要去把責任歸咎於《財劃法》。

黃國昌說，民眾黨團的態度很清楚，去年行政院該做的事不做，立法院已經三讀通過修法，「這一頁翻過去了，火車早就開走了，國家早就往前進了，卓榮泰突然大喊等等我要上車，對不起，too late，bye bye。」所以當行政院院版送來立法院時，「我們會退回，我們要求行政院依法編列預算」。

對於國民黨立委柯志恩、陳玉珍等人表態肯定院版《財劃法》，黃國昌表示，部分立委站在選區立場的發言，他都尊重，但民眾黨團立場很清楚，個別委員的意見，反映管道是他們黨團，到目前為止，民眾黨團還沒聽到相關訊息。

