【論壇中心／綜合報導】立法院衛環委員會1月8日審查《人工生殖法》，民眾黨立法院黨團推動代孕制度入法，但因爭議過大，引爆朝野激烈口角，衛福部長石崇良也表示，代孕議題在社會上尚有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識，而提倡代孕制度入法的民眾黨立委陳昭姿更說，賴清德總統曾答應要推「代理孕母」，因此挨批是在「情緒勒索」。

立法院榮譽顧問陳柏惟今日在《頭家來開講》節目中質問陳昭姿「為何不找藍營談」，陳柏惟指出，藍白圍攻綠營已經兩年了，但陳昭姿想推動代孕入法，卻不找國民黨合作，反而去找一天到晚被壓著打的民進黨，陳柏惟表示，連班級投票畢業旅行，都不敢用這種碾壓的方式要求人家同意，連找一個共識都沒有，直接要求對方無條件同意你的想法，更甚者是，跟民眾黨合作的國民黨就沒有要推陳昭姿的法案，若國民黨真的認同陳昭姿的版本，藍白兩黨加起來早就過半，沒有什麼法案是藍白合做過不了的，因此，陳柏惟呼籲陳昭姿應該要「有民主精神」的跟其他立委們討論，不要學黃國昌「動不動就想睡總統府」。

代孕入法不只掀起朝野立委攻防，也傳出陳昭姿因這個法案不適用民眾黨的「兩年條款」，引發各界討論，而國民黨立委陳菁徽同樣遭質疑修此法是「圖利自己」，儘管陳菁徽已宣布退出代孕法案審查，陳昭姿還是發聲替陳菁徽辯駁「哪一位醫師不是在圖利病人」？對此，灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批，陳昭姿是在偷換概念，而陳菁徽硬拗完神隱，藍白形成共犯結構。

原文出處：批陳昭姿為代孕情勒綠營 陳柏惟：沒有藍白過不了的法

