批陳玉珍提案助理費除罪化「邏輯骯髒」 黃智賢怒斥：地獄魔王

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費，遭媒體人黃智賢痛罵。（資料照片）

國民黨立委陳玉珍日前提案修法助理費除罪化，傅崐萁也附和該提案是「進步法案」，不過朝野及助理工會一致反彈，連民眾黨也不支持，資深媒體人黃智賢今（9日）怒批這是惡魔立委「見不得人的骯髒邏輯」，狠酸把中央政府總預算將近3兆元，外加特別預算，直接匯入總統賴清德私人帳戶，反問：「如何？有人接受嗎？」痛心質疑：「我們怎會在台灣，創造出一群民賊？」

陳玉珍提案修法，公費助理補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引爆不分黨派立委助理不滿，更傳出有藍營助理在群組開砲，強調若強渡關山、通過踐踏助理的法案，將被勞工和年輕世代怨恨、訕笑，喊話要立法院長韓國瑜「能聽見幾百位助理的悲鳴」。

媒體人黃智賢今天在臉書撰文批評，按照這些立委跟議長的邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理，「因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓」，強調助理費制度經過多年抗爭才直接匯給助理，如今又要走回頭路；她也提出順著這個邏輯，行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶，「要聘多少員工他決定。不需要回報行政院。也不用單據核銷」；就連中央政府總預算都直接匯入賴清德私人帳戶，這些都不算貪汙，反問：「有人接受嗎？」

陳玉珍今天明確表示不會撤案，已表態明年要選金門縣長的她，還說可以領銜提案是因為她最沒有負擔，認為此案「非常公正」，不是隨意提出來的。黃智賢則怒斥：「我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？」認為縱容政黨，法治公義將徹底淪喪，她強調：「社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是你我這種賤民。」





