批陳玉珍「助理費除罪化」不文明修法 邱議瑩力挺助理捍衛權益 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提出「助理費除罪化」修法，引發議論。對此，民進黨立委邱議瑩今（11）日批評此案「不文明」，並公開力挺國會助理工會，一同捍衛助理勞動權益。她強調，沒有助理的努力，就沒有任何政策成果，正因一路同行，更清楚助理的權益必須被尊重與保障。

「每天與助理並肩作戰，深知助理承受龐大壓力。」邱議瑩表示，助理從整理資料、協助法案，到第一線接住民眾需求，都是推動改革不可或缺的力量。因此，沒有助理的努力，就沒有任何政策成果；正因一路同行，更清楚助理的權益必須被尊重與保障。

廣告 廣告

「這不是良善的職場文化，也不是文明國會應有的樣子。」邱議瑩呼籲，不分黨派的立委都應明確反對此修法，更不該以權勢要求助理撤簽工會的勞權連署。

邱議瑩也向自己的助理團隊表態，反對不文明的修法，也支持助理們勇敢連署；並要求在野黨與陳玉珍儘速撤回提案，勿破壞公費助理制度與應有保障。她重申，會與所有國會助理站在一起、守護權益。

國會助理工會今日則再表示，拜託各位國會助理同仁本週五早上暫時放下手邊的工作，為自己的權益站出來，助理必須展現團結的力量，共同發出心聲，唯有自救，國會助理才能有未來。集合時間為12月12日星期五上午9時15分，地點於中山南路1號立法院大門口。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

憂亞太情勢出現「聯動效應」 陳冠廷：台日韓情報互換腳步需加快

傳要求員工同框700萬聖誕樹拍照上傳惹議 總經理陳漢銘臉書這樣說

【文章轉載請註明出處】