批陳玉珍「一意孤行」 媒體人：2026形勢險峻 藍卻沒危機意識

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理反彈。媒體人謝曜州認為，陳玉珍在特殊選區，不管言行讓中間選民多反感，只要有鐵粉支持、只要自覺有理，「鐵娘子一意孤行」，不過謝直言，國民黨2026形勢非常險峻，整個黨卻看不出危機意識，「覺得自己票很多，放給他燒。」

針對助理費除罪化修法爭議，謝曜州昨（12）日在臉書直言「真不懂為什麼可以鬧這麼多天？」並認為國民黨在反罷成功之後，雖然部分政治人物有克制言行、自我收斂，但整體而言，藍營覺得下次選舉成功在望的情緒相當濃厚；謝也點名台北市副市長李四川固然形象好、民調高，但最快明年3月才要離開北市府，蘇巧慧在這段期間已經開跑快半年，國民黨不覺得是問題，不覺得自己是龜兔賽跑的兔子。

另外，謝曜州說陳玉珍是在特殊的選區，不管言行讓中間選民多反感，只要陳的粉絲支持，只要她覺得有理，管他天皇老子下旨，鐵娘子一意孤行；謝強調，國民黨2026形勢其實非常險峻，六都不見得加分，其他多個縣市也都亮紅燈，綠營如今已來勢洶洶，整個黨看不出危機意識，「反倒是覺得自己票很多，放給他燒。」

朝野立委辦公室的助理昨一早便到立法院正門口集結抗議，近百助理手持「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才，不良立委下台」，高喊撤回提案，陳玉珍則現身抗議現場，強調助理就像她的家人、兄弟姊妹一樣，不過此番談話卻被怒嗆「不要講幹話」；另外，國會助理工會昨也與陳玉珍展開協商，達成公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變等三點共識，但因未正面回應連署撤案的訴求。

