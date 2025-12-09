批陳玉珍「無法無天」！吳崑玉：助理老朋友難得動怒！

論壇中心/綜合報導

「助理費除罪化」引發藍營國會助理不滿，預告週五（12日）將發起抗議行動，但陳玉珍今（9）日態度依然堅決，強調不會撤案。民進黨新北市議員卓冠廷直指，陳玉珍還打算將自肥法案擴增到議員層級，若通過、議員年薪變600萬，立委從年薪200多萬直接變破千萬，這種自肥法案陳玉珍敢提？專欄作家吳崑玉也爆料，在助理群開罵韓國瑜的是他認識幾十年的老朋友，「沒見過他這樣子發脾氣」！

卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，本來有規定，議員一個月32萬的薪水，至少要聘幾位助理，助理薪資會有基本保障，但在陳玉珍版本裡，卻把應聘的人數拿掉，只聘一位也行，甚至可以說是派遣工只給1萬，也算合法。卓冠廷也感嘆，難怪有資深助理痛批這是「自殺法案」，面對這種悲鳴，陳玉珍還敢提嗎？

對此，吳崑玉則怒轟陳玉珍是「無法無天的代表」，從提出助理費除罪化、還有微罪緩刑可參選，她就是要無上限的貪污、壓榨，因為「死豬不怕開水燙」，她在金門怎麼選都贏。吳崑玉也表示，自己當過20幾年助理，在過往的老委員時代，助理費就是打包給委員，委員有的拿去請看護、買房，什麼亂七八糟的事情都有，甚至是依據立院會期才聘助理，吳崑玉質疑，若修法通過「一定會」發生以前這種事情。

主持人張孟琦也笑指，卓冠廷現在是被藍委硬塞600萬，「年薪比當初幫他牽線的林佳龍還多」。對此，卓冠廷直言，網友現在都說，以後立委跟議員去上節目，「應該是這些人發通告費才對」，讓在場來賓哄堂大笑。





