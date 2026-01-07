批陳菁徽不查法規就開砲 高市社工工會理事長怒批政治操作

高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南發表長文捍衛專業制度，希望陳菁徽團隊要在政治攻防之外，好好查一下法規。 圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局心衛中心前執秘涉性侵，立委陳菁徽在臉書點名質疑高雄市社工師懲戒處理程序，引發社會關注。對此，高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南隨後發表長文捍衛專業制度，他氣憤表示立委應在政治攻防外多看法規，不要陷專家學者於不義。

郭志南點出，陳菁徽所指的包括「媒體報導曝光後，相關懲戒程序才『被迫』啟動？」以及「何建忠的社工師證照至今仍未被撤銷？」，這兩個問題應該回到法律規定來看，而不能用政治語言包裝。

郭志南表示，因當事人被收押，導致懲戒委員會無法要求當事人陳述意見，而無法做出撤銷社工師證照的決議。再者，根據社工師懲戒及委員會設置審議辦法第14條規定，「社會工作師懲戒委員會會議於決議書發送前，對外不公開，與會人員對於討論事項、會議內容及決議，均應予保密。」

陳菁徽未查法規就大動作指控，郭志南貼文氣憤回應表示，「是法律規定懲戒委員會現在什麼都不能說！不是懲戒委員會要蓋牌，是法律規定懲戒委員會什麼都不能說啊！」

該篇貼文引發不少網友共鳴，有網友留言指出，「就是利用一般民眾根本分不清楚程序來造謠」，也有人直言「幕僚只要用心就能查明，但充滿政治算計就會選擇忽略」。郭志南更回文表示「真的氣死耶。（立委）都不看法規的。」

郭志南最後強調，希望陳菁徽團隊要給委員正確的資訊，在政治攻防之外，好好查一下法規，別辱沒完全依照規定在執行的高雄市社工師懲戒委員會。

