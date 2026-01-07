批陳菁徽不查法規胡亂開砲 社工會理事長發文控「政治語言包裝」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙性侵得逞，國民黨立委陳菁徽今（7）日在臉書發文，質疑高雄市社工師懲戒處理程序，引發社會關注。對此，高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南隨後發表長文捍衛專業制度，他氣憤表示，立委應在政治攻防外多看法規，不要陷專家學者於不義。

陳菁徽文中質疑，為什麼直到媒體報導曝光後，相關懲戒程序才「被迫」啟動？何建忠的社工師證照至今仍未被撤銷？對此，郭志南指出，此2個問題應回到法律規定來看，而不能用政治語言包裝。

郭志南說明，因當事人被收押，導致懲戒委員會無法要求其陳述意見，而無法做出撤銷社工師證照的決議。再者，根據社工師懲戒及委員會設置審議辦法第14條規定，「社會工作師懲戒委員會會議於決議書發送前，對外不公開；與會人員對於討論事項、會議內容及決議，均應予保密」。

對於陳菁徽大動作指控，郭志南也義憤填膺回應寫道，「是法律規定懲戒委員會現在什麼都不能說！不是懲戒委員會要蓋牌，是法律規定懲戒委員會什麼都不能說啊！」

「誠摯的希望，陳委員團隊要給委員正確的資訊。」最後，郭志南更對陳菁徽喊話，在政治攻防之外好好查一下法規，別辱沒完全依照規定在執行的高雄市社工師懲戒委員會。

該篇貼文引發不少網友共鳴，有網友留言指出，「就是利用一般民眾根本分不清楚程序來造謠」、「幕僚用心就能查明，但充滿政治算計就會忽略」；郭志南則回文表示「我真的氣死耶，（立委）都不看法規的」。

照片來源：翻攝自陳菁徽臉書

