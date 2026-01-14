批陳見賢「球員兼裁判」 徐欣瑩堅持全民調：綠可以藍不行？

國民黨今（14）針對2026新竹縣長提名召開第2次協調會，經協調1個多小時，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢仍無法達成共識。徐欣瑩下午發表聲明，她要求黨中央進行全民調，唯有這樣才能選出最強候選人，「民進黨可以，難道國民黨不行？」

國民黨立委徐欣瑩。（資料照／中天新聞）

徐欣瑩在臉書發文，她在協調會上提出應採用全民調初選，以公平、公正、公開，且科學的方式，找出最強人選，也符合如今在野陣營支持者們，與廣大國人對本黨民主的期待，不過未獲黨中央同意，黨中央認爲應該根據黨內現有的公職人員選舉辦法，採用「七三制」機制，也就是七成民調，再加三成黨員投票。

廣告 廣告

徐欣瑩認為，此時此刻，全國民眾都目睹民進黨初選，砲火猛烈，但民進黨依然透過全民調決定人選，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。民進黨可以，難道國民黨不行？

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／陳見賢競選辦公室提供）

徐欣瑩提到，我們可敬的戰友民眾黨，前主席柯文哲首次角逐台北市長，也是當時民進黨內勝出的姚文智進行全民調，成功整合，進而勝選。

徐欣瑩直言，黨內競爭的同志，陳見賢副縣長，如今身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。

徐欣瑩強調，2026年選戰，是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替，蒙上陰影。新竹縣，雖不是激戰區，卻是絕不能輸的選區！找出最強候選人，守住新竹縣，不只是本黨的責任，更是義務！

民進黨可能推出現任竹北市長鄭朝方參選2026新竹縣長。（圖／鄭朝方臉書）

最後徐欣瑩再次喊話黨中央能再思量，採用全民調初選！讓國民黨員看到改革不走回頭路的決心。讓新竹縣民看到爭取最大公約數的做法。也讓白營戰友見識，本黨已然脫胎換骨，擁抱民意，通權達變，新竹縣市聯手，其利斷金。

延伸閱讀

曾斷言柯文哲沒總統命！知名命理師再預測：這人沒「將星相」選不上新北市長

不倒閣改彈劾總統！徐巧芯批賴清德違憲：倒閣換人治標不治本

高雄市長選情變了？柯志恩「霸氣一句話」曝玄機