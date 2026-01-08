批陸「跨境施壓」制裁 賴總統：證明兩岸互不隸屬

賴清德總統（前中）昨天在國安會秘書長吳釗燮（前左二）、法務部長鄭銘謙（前右二）、檢察總長邢泰釗（前左一）、調查局長陳白立（前右一）等陪同下，出席「法務部調查局調查班第六十二期結業典禮」，並與結業的調查官合影。記者胡經周／攝影

法務部調查局昨舉行調查班第六十二期結業典禮，賴清德總統出席，針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，表示「身為總統，對於任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」。

賴清德說，日本參議員石平遭中國制裁而無法入境，日前石平訪台，證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民跨境施壓足以證明公權力不及於台灣，也更進一步證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分。

賴在典禮致詞說，身為總統的三項使命是守護國家安全、保護全國人民生命財產安全，及發展經濟照顧人民飯碗，這也是全體調查官共同使命。年底九合一大選和以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，且將運用科技人工智慧，希望調查團隊列為重點工作。

賴總統表示，國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻威脅，還有黑道、詐騙、科技犯罪型態不斷翻新，及年底選舉維安等重大挑戰，對此提出四項期許與勉勵。賴認為，調查團隊應做好反統戰、反滲透、反併吞工作，這是首要工作，沒有民主，台灣將失去一切、失去存在價值，為了守護主權，一定要積極落實日前他主持的國安高層會議所擬定的行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健向前行。

其次，賴指幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪，甚至中國培植在台協力者等社會關鍵問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，務必全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦。

第三項重點為打詐。賴表示，詐騙是全民公敵，也是世界各國的治安挑戰，去年底上千名調查官配合打詐專案，掃蕩詐團查獲高達七十億元的犯罪金額及二百億元的洗錢金額，掃蕩詐騙工作客觀數據固然重要，但更重要的是讓「人民切身感受到我們的努力」。

「全力肅貪，淨化選風」則是賴總統的第四項期許。賴說，廉政是政府基本的責任，調查官進入工作崗位，肅貪也是重要的工作，只要有證據，應不分黨派、身分查辦，若花錢買票當選，上任後不可能不破壞政府體制、傷害人民。

