批雄檢下封口令侵犯人權！林岱樺喊：北檢都不敢對柯文哲這麼做

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委林岱樺深陷官司，高雄地檢署對法院聲請對她在集會、社群網站及媒體等的「封口令」則遭高雄地院駁回。林岱樺今（5）日受訪表示，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢卻粗暴的對待她，只要有良知都會看不下去。她也痛批，雄檢的作為違反言論自由與無罪推定，法學素養連大學生都不如。談及林佳龍，她則表示，林佳龍是「非常溫暖的老大哥」，一路給自己建議與指導至今。

林岱樺稱，高雄地檢署企圖對自己下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地院駁回，「北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待我」，她表示，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。林岱樺也表示，法學緒論的第一堂課講言論自由、講無罪推定、講比例原則，讓大家為之一亮，雄檢的法學素養連基本的大學生都不如。

廣告 廣告

另對於林岱樺在上午節目受訪時提及，林佳龍有給予她溫暖，林岱樺指出，林佳龍是「非常溫暖的老大哥」，也曾經在立院做過同事，也同時在縣市合併前參選過市長，這一路來林佳龍就是以老大哥的溫暖，給她建議、提醒與指導，一直到現在都不斷，「三萬人民站出來一個岡山造勢，其實是讓全國人民知道，高雄人民真正的心聲」。

更多三立新聞網報導

再挺林岱樺！林佳龍喊「政治不能脫離人性」：為面臨抹黑的同志打氣加油

傳吳釗燮與林佳龍不合！藍酸「既生龍何生燮」 總統府駁斥：脫離事實

殺高意在桃？凌濤稱「挺林岱樺為爭取桃園提名」 林佳龍駁斥了：想太多

正國會力挺林岱樺挨批！傳遭高層關切 林佳龍稱「表達加油」：不會站台

