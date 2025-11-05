批雄檢下封口令「還編造死人筆錄」 林岱樺：北檢都不敢這樣對柯文哲

林岱樺不滿高雄地檢署向法院聲請全面禁言，直呼「北檢都不敢對柯文哲下封口令」。（圖／李智為攝）

有意參戰2026高雄市長的民進黨立委林岱樺今天（5日）接受廣播節目專訪時痛批高雄地檢署侵犯人權，最令人震驚的是「編造死人筆錄」，證人身故後證詞還遭到誘導、扭曲及編造。此外，高雄地檢署還向法院聲請她全面禁言，連集會、社群網站、媒體等管道都下封口令，遭高雄地方法院裁定駁回，「北檢都不敢對民眾黨前主席柯文哲下封口令」。

林岱樺今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪時表示，對於外界好奇簡訊內容，起訴書內更沒有所謂的曖昧對話簡訊，連起訴書都沒有提到，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容從何而來，反讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

林岱樺指出，雄檢向法院聲請讓她「全面禁言」，包含在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，這就是「侵犯人權」，人權不分國界，更不分黨派，雄檢企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院裁定駁回。

林岱樺不滿表示，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

林岱樺提到，整起案件在公開審理後可見多處瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造。



