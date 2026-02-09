批電影《世紀血案》消費傷痕 林宜瑾：記憶是對抗歷史扭曲的關鍵

民進黨立委林宜瑾認為，電影《世紀血案》消費傷痕，而記憶是對抗歷史扭曲的關鍵。 圖：翻攝自林宜瑾臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 以「世紀血案」為題、並以林宅血案為背景的電影，尚在殺青宣傳階段即引發社會高度爭議。對此，民進黨立委林宜瑾今（9）日指出，該片因對歷史的輕蔑以及對當事人缺乏尊重，引發公民社會強烈反彈，相關批判延燒至今未歇，顯示台灣社會對抗「記憶清洗」仍保有可貴的警覺與能量。

林宜瑾表示，必須正視的是，無論是這部電影，或是各式被「加料」的歷史敘事，即便未必能登上大銀幕，仍可能透過網路空間持續滲透、影響社會認知。她強調，對抗歷史扭曲最重要的武器正是「記憶」，唯有讓世世代代成為「有記憶的人」，才能不只回望過去，也為台灣的未來指引方向。

廣告 廣告

她也認為，時序進入2月，這不只是台灣歷史上極為沉重的月份。79年前，台灣人民在二二八事件中群起抗暴，卻遭國民黨政權血腥鎮壓；而46年前，同樣在2月28日，發生了震撼全台的林宅血案。她表示，兇手刻意選在台灣社會尚未癒合的歷史傷口上再次揮刀，奪走 林義雄 先生的母親林游阿妹，以及年僅7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均的生命。

林宜瑾回顧，當年林宅處於警總嚴密監控之下，兇手卻能如入無人之境犯案，案件至今仍查無真兇。她指出，監察院於2023年提出調查指出，林宅血案發生後，國家單位一連串作為，包括情治系統不當介入司法偵辦、誤導辦案方向、阻撓公布兇嫌關鍵特徵、操弄媒體、包庇犯嫌，甚至運用黑道等情事，皆嚴重影響真相釐清。

林宜瑾也提到，去年二二八， 賴清德總統代表國家，為二二八事件及林宅血案正式致歉。賴總統當時指出，近年相關調查與研究報告，均無法排除國家涉案的可能性，且情治機關確實存在妨礙偵辦、破壞關鍵證據的作為，政府對此難辭其咎。

她強調，林宅血案真相至今未明，不僅是林義雄一家無法抹去的傷痛，也是全體台灣人共同的歷史創傷，國家有責任促使真相水落石出。林宜瑾表示，透過這次事件，再次提醒社會「記憶」的重要性，轉型正義的道路雖然艱難，但絕不能鬆懈，更不能倒退。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本選後政局變化之際 吳思瑤示警：北京強化介入九合一選舉

認了未獲林義雄授權！《世紀血案》劇組道歉：未來會主動說明