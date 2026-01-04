賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到

總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。

賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到他這10年之間，已經幫公務員加薪4次，共加薪14%；如果你是勞工，政府已經連續10年調整基本工資，從2萬零8元到了今年2萬9500元，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬元，用這個來帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。」

不過有網友在PTT發文表示，「今年才剛調完基本工資，今天又説今年要讓基本工資調到3萬元，中產階級的錢又要變少了，調基本工資爽到誰？」

對此有網友直言，「認真就是外勞」、「工資調多少物價就調多少的3倍」、「外勞跟勞保」、「文組社會新鮮人起薪快跟外勞一樣了」、「一堆中位數都是剛好比基本工資多，完全不會漲薪的」。

不過也有人表示，「沒錢買房的，以後只想隨便打零工還是可以維持一定的水準」、「領底薪的人吧，但物價也會跟著漲」、「沒人會爽，物價漲基本底薪才跟著調」。

