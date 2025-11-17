批韓國瑜「別替侵略者找藉口」！ 綠「營造3太陽」裂解藍？

總統賴清德。（圖／東森新聞）





總統賴清德17號出席活動，再度點名立法院長韓國瑜，回擊稱砍掉台灣安全三隻腳的是中國，認為韓國瑜不應該替侵略者找藉口。近期民進黨頻頻在各項議題上點名韓國瑜與國民黨主席鄭麗文，也被外界解讀是刻意營造國民黨有三個太陽的競合氛圍，意圖裂解藍營團結。

韓國瑜，韓國瑜，又是韓國瑜，賴總統再藉自家立委沈伯洋，點名韓院長，全因要他聲援卻被這樣回。

立法院長韓國瑜vs.總統賴清德：「從賴清德總統點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭。」

賴總統還不忘反擊桌腳說。立法院長韓國瑜vs.總統賴清德：「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，（這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳），真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國並不是台灣，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」

或許是熟悉的主權議題，讓綠營再度打出抗中牌，如此之外，就連財劃法攻防下半場，似乎也將矛頭對準韓國瑜。

行政院長卓榮泰：「對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面迎戰。」

當前的韓國瑜既是國會龍頭，也是重大議案樞紐，讓綠營無法忽視這股韓流影響力，有意順勢借力使力，挑起藍營內部矛盾。

資深媒體人單厚之：「他原本在國民黨內，就是有一定的一定的，韓粉一定的地位，他對國民黨現在來講，他是國民黨身分最高的公職，他會影響到國民黨內，未來的平衡。」

畢竟藍營，原先以為會定於一尊，結果台中市長盧秀燕接連陷入非洲豬瘟、芬普尼雞蛋等難題，綠營藉機在多項議題紛紛點名韓國瑜鄭麗文，營造三個太陽競合的政治戲碼。

資深媒體人單厚之：「國民黨現在的狀況，就是說未來這段時間，會變成一個是一個亂局，短時間內就是永遠都，不會去訂於一尊，總統候選人不兼黨主席，如果到2026之後還是長成這樣，那雙頭馬車一定又會降低（國民黨）戰力。」

面對綠營陽謀算計，藍營從不缺多個太陽，只怕有躲在暗處的后羿，正悄悄引弓待發。

