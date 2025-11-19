批韓「替侵略者找藉口」！陳揮文電爆賴清德：為何不提抗戰勝利80周年
綠委沈伯洋遭大陸重慶公安局立案調查，賴清德總統不僅日前喊話立法院長韓國瑜表態，被韓反嗆「自己生病卻讓人吃藥」後，賴17日再親上火線，批韓不應替侵略者找藉口；對此，媒體人陳揮文隨即質疑賴清德「為什麼不講抗戰勝利80周年，這不是在幫侵略者找藉口嗎」。
賴清德17日出席活動時則表示，中國大陸對台灣任何一位人民進行跨境鎮壓，都等同於傷害中華民國主權，而針對沈伯洋的調查，更是直接衝擊我國憲政體制。賴清德強調，台灣應團結一致對外，「若今天替中國跨境鎮壓找理由，將來中國要發動侵略台灣戰爭時，就會有藉口」。賴清德呼籲韓國瑜要三思，「我們都是同一個國家的人，面對外來威脅應一致對外，不應替侵略者說話」。
對此，陳揮文17日在其主持的廣播節目《飛碟晚餐》中提到，賴清德及前總統蔡英文的立場僅聚焦於1949年以後的台灣歷史，忽略了1949年之前的抗戰歷史，這就是民進黨困境，賴清德的困境就是說要台獨，借中華民國的殼，但中華民國歷史要一半就好，當年8年抗戰死的都是1949年之前事情；他並質疑，「賴清德你為什麼不講抗戰勝利80周年？你不是在幫侵略者找藉口嗎」。
針對賴清德喊話韓國瑜「我們都是同一個國家的人」，陳揮文直言那自己來代替韓國瑜來問一句，「我們是同一個國家？我個人認為我跟賴清德不是同一國家」。
