批飯店11點退房不人道！房務員嘆：盼旅客別做「這些行為」

網友認為飯店11點退房「不人道」，房務人員解釋原因。示意圖／翻攝自pixabay

台灣多數旅宿業者規定旅客下午3點辦理入住，隔天上午11點辦理退房，一名網友就在社群詢問「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎」，不解訂定時間標準及理由，還有網友認為應該將時間改為晚上9點辦理入住、隔天下午3點辦理退房才合理；對此房務員解釋原因。

台灣多數旅宿業多年來規定上午11點退房、下一批旅客下午3點辦理入住，不過一名網友抱怨這時間規定相當「不人道」，貼文一出許多網友相當有共鳴，表示「晚上9點入住、隔天下午3點退房比較人道」也較符合現代生活作息，認為只要能找到中午12點退房的飯店，再搭配早餐方案就很滿足；不過也有網友分享，雖然上午11點退房有些早，自從遇過最早退房的「有些日本飯店10點退房更討厭」。

廣告 廣告

一名網友就點出，其實12點退房「對從業人員來說才是不人道」，舉例當一位房務一天要扛20間房間，甚至更多，以5坪大小的房間以正常掃房速度標準30分鐘，需要在3小時內完成相當緊湊，且還需要一名主管巡查確認，若遇上人手不足更是緊湊；對此一名房務人員透露心聲，盼大家能「將心比心」。

房務人員點出旅客應盡量避免之行為。示意圖／photoac

該名房務員在貼文底下留言表示，很多事情不是消費者與基層人員能討論出來的，建議旅客應避免可能造成麻煩的行為以互相幫忙，包括「被子不要折」可以減少房務人員花時間與精力攤開布巾、「垃圾集中、垃圾袋不打結」減少分類與收拾時間、「不要抽菸」同時省去除臭步驟、浴巾也別放入裝滿水的浴巾，若打翻咖啡等飲品也應主動告知飯店方，讓人員清潔時加以清潔檢查。

另外房務人員也點出，房間內杯子、毛巾或是棉被千萬別忘了放回原房間，以免被飯店方勿認「被偷走或帶回」加收費用；至於網友詢問能否攜帶有顏色或顆粒的泡澡球，房務人員則回應「不要是違禁品」，都不會加以禁止。



回到原文

更多鏡報報導

LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身

波音737消失了13年！才發現一直停在機場 印度航空證實

好大的狗膽！狗狗不滿主人餵貓 竟把主人反鎖在門外