批館長在台灣混不下去才到對岸舔共 于北辰：中國人不知道他在騙人嗎？

政治中心／劉宇鈞報導

于北辰說，他實在想不到館長在中國有什麼賣點。（圖／翻攝自于北辰臉書）

網紅館長陳之漢此次的中國行，不僅參加五星紅旗升旗典禮，還頻頻脫口統戰言論。桃園市議員于北辰表示，館長就是因為在台灣混不下去，才選擇跑去中國舔共；他也狠酸，「你認為中國人不知道他在騙人嗎？」

于北辰近日在節目上說，館長之所以能夠在中國「話唬爛」，就是因為館長有台灣的護照及身分證，這對中共而言，具有統戰價值，倘若館長喪失台灣身分，對中國來說根本一文不值。

于北辰直言，「你認為中國人不知道他在騙人嗎？可是為什麼不敢說，有統戰價值嘛，中國最厲害的地方就是統戰不花一兵一卒，不花一槍一彈，用台灣的力量打台灣，用台灣的聲量壓垮台灣，這就叫統戰」。

對於館長的直播風格，于北辰認為，館長在台灣直播時常滿口髒話，但去到中國就變成溫文儒雅、稱很自由，不過事實上，在中國是沒辦法在直播上罵髒話。

于北辰也說，他實在想不到館長在中國有什麼賣點，館長就是在台灣混不好，才跑去中國罵台灣，他尊重館長跑去對岸尋根，但請館長不要跪著去，如果當初沒有台灣人挺，「你在中國算個什麼？」

于北辰強調，館長真的覺得自己在中國的「根」如此重要，那很簡單，建議館長把目前持有的中華民國護照剪掉，直接去申請中華人民共和國的護照，這才是落葉歸根。

